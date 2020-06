En Mayenne, coup dur avant la saison estivale : la piscine de Gorron fermée pour plusieurs mois

Le sort s'acharne dans le Nord-Mayenne. Après les violentes intempéries en mai à Désertines, qui avaient causé d'importants dégâts matériels, c'est au tour de la piscine de Gorron de subir un gros coup dur. Des fissures ont été repérées sur l'ossature en béton qui supporte le bâtiment.

Piscine fermée jusqu'à nouvel ordre, le temps de faire les études nécessaires, le temps de réparer et ça risque de durer jusqu'à la fin de l'année au moins.

Bruno Lestas est le président de la communauté de communes du Bocage Mayennais : "on a constaté des fissures sur les poteaux en béton qui supportent la piscine et ça fragilise tout le bâtiment. Il n'y a pas de risque d'effondrement. Il faut qu'on fasse un diagnostique de toute l'ossature et il faut qu'on répare évidemment. Le bâtiment a été construit en 1976, peut-être de l'usure et puis nous avons connu un hiver très humide, pluvieux. L'eau s'est infiltrée. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se permettre de laisser cette piscine ouverte".

Pour celles et ceux qui ont envie de passer un moment, cet été, au bord d'une piscine, il faudra se rendre à Ambrières-les-Vallées, un établissement uniquement ouvert en juillet et en août. A partir de septembre, les habitants du bocage mayennais et les groupes scolaires n'auront pas d'autre choix que d'aller à Ernée ou à Mayenne.