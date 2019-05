En Mayenne, des cinémas déroulent le tapis rouge pour le Festival de Cannes

Bourgneuf-la-Forêt, France

"Pour la première fois cette année, la soirée d’ouverture du Festival de Cannes sera diffusée en direct dans près de 600 salles de cinéma, sur tout le territoire" déclare Frédérique Bredin, la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Dans les Pays de la Loire, 31 salles participent à cette opération exceptionnelle

La cérémonie d'ouverture présentée par Edouard Baer et le film de Jim Jarmusch, The Dead Don’t Die, projeté sur la Croisette en avant-première, seront diffusés partout en France ce mardi. En Mayenne, ça se déroule au Cinéville de Laval, le Vox à Mayenne, le Palace à Château-Gontier-sur-Mayenne et au Trianon au Bourgneuf-la-Forêt. Pour cette occasion, le Vox à Mayenne va "se mettre sur son 31" explique Vincent Thibault, l'un des responsables de l'établissement : "on va apporter une touche décorative au cinéma avec un tapis rouge et des barrières. Un accueil plus soigné. On peut venir tranquillement, pas besoin d'être en smoking ou en robe de soirée".

Les plus grandes stars du cinéma ont donc rendez-vous à Cannes. Les trois co-gérants du cinéma le Vox les croiseront peut-être. Ils sont à Cannes pour un marathon de projections piloté par l'association française des cinémas art et essai.