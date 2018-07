Thorigné-en-Charnie, France

La chasse au mammouth est ouverte. Une quarantaine de participants venus de la France, de la Belgique ou de la Suisse se sont donnés rendez-vous ce weekend aux grottes de Saulges pour une manche des championnats d'Europe des tirs aux armes préhistoriques. Plus qu'une compétition cet événement est surtout l'occasion pour des passionnés d'Histoire et d’archéologie de se retrouver.

Reproduire le geste de nos ancêtres

Et après le concours de tir à l'arc ce samedi, place ce dimanche matin à l'épreuve de "tir au propulseur" : une arme vieille de 20 000 ans ! Concentré, Jérôme réalise un geste bref et soudain. Ce passionné vient d'effectuer un tir au propulseur. Sa flèche, longue de deux mètres, est désormais plantée dans une cible installée à un quinzaine de mètres plus loin. Il y a 20 000 ans, explique t'il, cette arme si particulière servait à chasser bisons, rennes, chevaux, ou chamois. "Ça consiste en un bâton et un crochet sur lequel on fixe une flèche géante appelée aussi 'sagaie'. Et avec ce propulseur on va pouvoir lancer plus loin et avec plus de précision qu'un javelot".

Les flèches, ou sagaies, peuvent mesurer plus de deux mètres ! © Radio France - Hugo Charpentier

Avec cette invention, la chasse devient plus efficace mais aussi moins dangereuse, puisque l’Homme se tient à bonne distance de l’animal. Et pourtant cette arme va disparaître petit à petit à cause du réchauffement climatique explique Philippe Guillonnet, l'organisateur de cette drôle de compétition. "Le climat va se réchauffer à la fin du paléolithique. Et donc la foret va apparaître en Europe. Et le propulseur ne peut être utilisé en milieu forestier à cause de ces grandes flèches de plus deux mètres qui se cogneraient régulièrement dans les branches." Désormais seuls les aborigènes en Australie ou les inuits dans les régions arctiques utilisent encore cette arme millénaire ...