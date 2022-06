En Mayenne, deux collégiens sont en finale du concours national de Scrabble scolaire

Camille et Bastien sont élèves de 6ème au collège Le Grand Champ à Grez-en-Bouère, en Mayenne. Ce samedi après-midi, ils vont se battre contre des centaines d'autres élèves de primaire et de collège venus de toute la France pour espérer remporter le titre de champion de France de Scrabble scolaire.

Le prochain champion de France de Scrabble scolaire est peut-être mayennais ! Camille et Bastien, élèves de 6ème au collège Le Grand Champ de Grez-en-Bouère, en Mayenne, disputent ce samedi la finale du concours national de Scrabble scolaire, une compétition réservée aux élèves de primaire et de collège.

Depuis la rentrée scolaire, ils s'entraînent chaque lundi midi avec Erwann Bodilis, leur professeur d'anglais et animateur du club de Scrabble du collège. Grâce à une convention entre l'Éducation Nationale et la Fédération française de Scrabble, ils ont pu participer à la compétition scolaire, d'abord au sein de leur établissement puis aux niveaux départemental, régional et enfin national. D'ailleurs, Camille a déjà un titre à son actif : celui de championne de Scrabble scolaire en Mayenne.

Erwann Bodilis, animateur du club de Scrabble du collège de Grèz-en-Bouère et professeur d'anglais donne une leçon de Duplicate © Radio France - Cécile Da Costa

Scrabble de compétition, ou "Duplicate"

Le duo mayennais ne s'attendait pas à atteindre un tel niveau. Camille y joue depuis le CM1 mais n'avait jamais atteint le niveau national. Bastien, lui, a découvert le Scrabble de compétition à la rentrée scolaire grâce au club de son collège et l'initiation lancée par le professeur Bodilis. Car oui, le Scrabble auquel on joue en compétition est un peu différent de celui auquel nous jouons en famille. Le "Duplicate", la variante du jeu de société pour la compétition, a une grande différence : il n'y a pas de place pour le hasard. "C'est un mélange entre le Scrabble classique et Des chiffres et des lettres", résume Erwann Bodilis.

Les parties sont préparées à l'avance : les joueurs disposent tous d'une même suite de lettres pour chaque manche (sept lettres) et doivent en trois minutes trouver le meilleur mot possible. L'enjeu est ensuite de le positionner le plus intelligemment possible sur le plateau pour optimiser le score. La manière de compter les points, en revanche, reste la même qu'avec le Scrabble classique. "Il y a du français, il y a des mathématiques et il y a de la stratégie, c'est vraiment complet comme jeu", estime Erwann Bodilis.

Le Scrabble Duplicate peut se jouer à plusieurs centaines de personnes simultanément, puisque chacun dispose de son stock de lettres et d'un plateau. © Radio France - Cécile Da Costa

C'est d'ailleurs ce qui plaît aux deux collégiens. "J'aime le fait qu'il y ait de la compétition", raconte Bastien. "Moi aussi, il faut réussir à trouver les meilleurs mots", ajoute Camille qui assure que le Duplicate "n'est pas si compliqué".

Difficile de se mesurer aux finalistes mayennais du concours national de Scrabble scolaire Copier

"Un peu stressés, mais pas trop", Camille et Bastien seront les seuls à représenter la Mayenne ce samedi après-midi pour la finale du concours national. En revanche, il y aura 12 autres finalistes venus représenter les autres départements des Pays de la Loire.