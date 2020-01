En Mayenne, deux comédiennes revisitent "Les Misérables" de Victor Hugo avec des marionnettes recyclées

Deux comédiennes belges ont ébloui le public de Villaines-la-Juhel en revisitant un monument de la littérature française avec des marionnettes et poupées recyclées.

1h15 de spectacle devant une centaine de spectateurs à la salle polyvalente de Villaines-la-Juhel. Et tous ont été impressionnés. Ils ont redécouvert une oeuvre majeure,"Les Misérables" de Victor Hugo, revisitée d'une manière très originale par deux comédiennes originaires de Belgique.

Les marionnettes utilisées pour revisiter "Les Misérables" - Communauté de communes Mont des Avaloirs

C'est avec des marionnettes, essentiellement chinées à Emmaüs, de santons et de poupées recyclées que les deux artistes de la compagnie Les Karyatides ont fait vivre les personnages du célèbre roman et ont raconté l'histoire de Jean Valjean, Javert, Fantine, Cosette, Gavroche et les Thénardier.