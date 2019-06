En Mayenne, en septembre, deux gros rendez-vous artistiques en quelques jours, des dizaines de milliers de spectateurs

Département Mayenne, France

Deux gros rendez-vous en même temps ou presque au mois de septembre en Mayenne. Qui a dit que la Mayenne était un "trou" culturel ? Les mauvaises langues sans doute ! Celles et ceux qui ne connaissent pas encore la richesse et la diversité de l'offre culturelle du département. Ce sera une semaine de folie artistique. Et des dizaines de milliers de personnes y sont d'ores et déjà attendus. Le V and B Fest' sur l'hippodrome de Craon, ça c'est pour la musique, le Chaînon Manquant à Laval, du spectacle vivant, un festival de création, notre "Avignon" à nous.

On peut être fier ce qui se passe en Mayenne"

Selon Mayenne Culture, l'agence départementale de développement artistique, plus de 60 festivals sont recensés dans le département. Sur une année, ça donne en moyenne 5 rendez-vous par mois ! Et on ajoute à ça tout le reste se félicite Nicolas Moreau, l'un des responsables de Mayenne Culture : "on voit à quel point on peut être fier de ce qui se passe en Mayenne, de cette belle énergie. Ce sera c'est vrai une semaine très intense avec de la qualité et de la diversité. On a un réseau culturel très dense, même en milieu rural. Il n'y a pas un territoire à plus de 25 kilomètres d'un lieu de spectacles. Je ne pense pas que beaucoup de départements peuvent se targuer de ça".

IAM, BigFlo et Oli, Martin Solveig, Thiéfaine seront à Craon, du 13 au 15 septembre. Du 17 au 22 septembre, ce sera le Chaînon Manquant pour repérer les artistes de demain. A noter la présence de l'humoriste suisse Marina Rollman qui s'est révélée sur France Inter.