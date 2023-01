En Mayenne, engouement en librairie autour du livre du Prince Harry

La Fnac de Laval propose 80 exemplaires du livre "Le Suppléant", écrit par le Prince Harry. C'est plus que la normale. Une quinzaine est déjà vendue et la date de sortie du livre peut expliquer l'engouement, d'après Fabienne Chardon, la libraire. "Je pense que c'était un choix éditorial. Ils ont sorti l'ouvrage un mardi et c'est vrai que c'est rarement un jour de sortie de livre en fait. Donc je pense qu'ils ont voulu jouer le côté "exclusivité" pour marquer le coup et dire que ce jour-là il n'y aura que ce livre".

Le succès du livre "Le Suppléant" est une demi-surprise pour la libraire mayennaise : "On sait bien que tout ce qui a été fait autour de la sortie du livre amène aussi les ventes. Il y a eu la série sur Netflix avec le cinquième volume de The Crown. Il y a eu les révélations d'Harry et Méghan sur cette même plateforme. Il a fait beaucoup d'interviews en début de semaine. Mais je ne m'attendais pas quand même à cette ferveur autour de la famille royale et particulièrement autour de ce prince", explique la professionnelle.

En France, la maison d'édition Fayard a déjà prévu de réimprimer 130.000 livres du prince.