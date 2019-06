En Mayenne, inauguration de la base de loisirs de la Haie-Traversaine, ouverture au public le samedi 22 juin

Le plan d'eau de la Haie-Traversaine, dans le nord du département, se transforme en base de loisirs et son ouverture est prévue dans une dizaine de jours.

La Haie-Traversaine, France

Une bonne nouvelle pour l'activité touristique mayennaise. Plage, paddle, canoë-kayak : une base de loisirs voit donc le jour sur le plan d'eau de la Haie-Traversaine. La base nautique dédiée à la voile a cessé son activité en 2017 mais le Département avait lancé un appel à projets. Une association a été créée de toutes pièces, "May'N Loisirs", pour assurer la gestion de cette nouvelle base de loisirs officiellement inaugurée ce mercredi 12 juin.

Ouverture au public le samedi 22 juin

Toutes les autorisations ont été accordées, la base de loisirs ouvrira au public le 22 juin. Elle sera financée par Mayenne Communauté, le Conseil Départemental et le Conseil Régional.

La base de la Haie-Traversaine accueillera au mois de juillet les championnats de France de canoë-kayak. y aura des courses de vitesse en ligne droite sur 200 et 500 mètres, des courses de paracanoë avec des sportifs handicapés, et des courses pour les enfants. Au total, 550 courses sur quatre jours, 110 clubs représentés, plus 1.000 athlètes, 2.000 bateaux.