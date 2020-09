En Mayenne, la compagnie de spectacles d'art vivant Oh ! a su résister à la crise de la Covid-19

C'est le coup d'envoi du Chaînon Manquant ce mardi 15 septembre. Le festival de spectacles d'art vivant se tient à Laval et Changé jusqu'à dimanche.

C'est le premier rendez-vous culturel d'envergure organisé en Mayenne depuis plusieurs mois. Jusque-là, à cause de l'épidémie, tous les événements ont été annulés ou reportés, plongeant les intermittents du spectacle dans la crise.

Des professionnels ont cela dit résisté et ont su s'adapter. C'est le cas de la compagnie Oh !, basée à La Chapelle-au-Riboul. Olivier Hédin et sa troupe n'ont pas arrêté de jouer : "on n'a pas eu d'arrêt brutal pendant le confinement et lors du déconfinement. Et nous avons été à l'initiative de nouveaux projets artistiques adaptés à la situation, de nouvelles formes de spectacles et des réadaptations de créations pour répondre aux critères sanitaires. On s'est donc forgé en quelque sorte une spécialisation dans ce domaine. Tout était verrouillé en Mayenne cet été, alors on est allé dans le Sud-Ouest, dans l'Est. C'était une urgence de mettre des choses en place sous Covid car je ne voulais pas que ce virus dévastateur nuise à notre humanité, à notre lien social. Je ne fais pas partie des intermittents qui doivent se plaindre de la situation".

Cela dit, malgré une tournée estivale, la compagnie Oh ! a quand même perdu 25.000 euros : "les vrais copains qui ont souffert ils existent, ils souffrent, ils sont chez eux, ils tournent en rond et d'autres se sont réappropriés ce temps de liberté pour créer. La problématique de l'intermittence est très variée".