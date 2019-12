En Mayenne, la billetterie de "La Folle Journée" 2020 autour de Beethoven est ouverte

Département Mayenne, France

Ça y est, la billetterie de "La Folle Journée" est ouverte depuis ce 14 décembre, 9 heures ! Vous pouvez acheter vos places pour les concerts en Mayenne les 24, 25 et 26 janvier 2020. Ce festival de musique classique est à Nantes mais aussi dans toute notre région Pays de la Loire.

Le thème de cette année devrait vous parler, c’est le compositeur Beethoven pour le 250ème anniversaire de sa mort. Ses œuvres vont donc résonner au Théâtre et à l'Avant-Scène de Laval ainsi qu'au Reflet de Saint Berthevin.

19 concerts à Laval et un à Saint-Berthevin

L’objectif de ce festival est d’amener la musique classique jusqu'à tous les publics même à ceux qui n’ont pas l’habitude et les moyens d’en écouter.

C'est pour cela que le thème de Beethoven a été en partie choisi, on reconnaît par exemple sa Symphonie n°5 dès les premières notes. Le directeur du festival, René Martin :

Beethoven est sûrement le compositeur le plus connu dans le monde et dans toute l'histoire de la musique. Le jour de sa mort, il y avait déjà 25 000 personnes à ses funérailles et depuis cette mort en 1827, on joue quasiment tous les jours sa musique.

A la Folle Journée, il y aura une vingtaine de concerts en trois jours. Une version jazz de Beethoven, des versions plus fidèles de ses concertos, etc. Il y aura donc beaucoup de variété selon Didier Pilon, adjoint à la culture à Laval.

"On devrait trouver chaussure à son pied. Soit on aime vraiment le classique traditionnel, soit on aime des arrangements sur du classique et il y a même des concerts à destination des enfants donc c'est un moyen de faire venir un public qui n'est pas habitué à la musique classique", estime Didier Pillon.

Du classique de Tokyo à Saint-Berthevin

René Martin diffuse la musique classique autant à Laval, Saint Berthevin qui a près de 8000 habitants que dans des villes démesurées comme Rio de Janeiro ou Tokyo. Un grand écart qui lui tient à cœur :

Cela nous permet d'aller à la rencontre des publics en milieu rural que j'adore car moi-même, je suis né dans une petite commune de milieu rural. Je suis toujours émerveillé par le succès que rencontre "La Folle Journée" entre autres à Laval puisque quasiment tous les concerts sont complets.

"La Folle Journée" 2020 s’installe même à Auvers le Hamon, un village sarthois de 1 500 âmes.

Beethoven au piano, à l'accordéon et à la harpe jazz

Laval accueille ce festival depuis les années 2000 mais cette édition 2020 est seulement la deuxième pour Saint-Berthevin. Grâce à la création de son espace culturel, le Reflet, la commune est désormais sur la route de "La Folle Journée".

Le seul et unique concert de Saint-Berthevin a lieu le samedi 25 janvier à 16h30 au Reflet. Le top départ du festival sera donné le vendredi 24 janvier à l'Avant-Scène de Laval à 19 heures et tout se terminera le dimanche 26 janvier au Théâtre de Laval à 19h45.

Une billetterie aussi en ligne

Toute la programmation est à retrouver sur le site de la région Pays de la Loire, partenaire de l'événement.

Pour acheter vos billets, la nouveauté de cette année, c'est que vous pouvez le faire en ligne mais c'est toujours possible de le faire sur place, au Théâtre de Laval.