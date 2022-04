En Mayenne, la grotte Margot fait peau neuve pour le bien du site et des visiteurs

Classée Monument Historique depuis 1926, la grotte Margot à Saulges en Mayenne reste ouverte au public. Alors, afin de conserver le site, le plus longtemps possible, des travaux de modernisation ont été effectués sur le système d'éclairage. La première visite "spéciale" s'est organisée ce mercredi 13 avril avec le nouvel équipement.

Un changement de décors

Après plusieurs mois de travaux, la grotte Margot est désormais ouverte au public. La communauté de communes en charge du site a entrepris une grande rénovation du système d'éclairage complètement dépassé. "On avait d'anciennes lumières des années 90 dans la grotte. _C'étaient des halogènes qui chauffaient beaucoup les parois_, et donc asséchaient les murs en favorisant aussi la végétation dans les cavités. Malheureusement, un vrai souci en termes de préservation", raconte Ulrich Fromy en charge des visites guidées.

"C'était aussi vieillissant, et ça consommait beaucoup d'énergie. Nous avons fait le choix d'investir dans de nouveaux éclairages dans la Grotte Margot, comme dans celle de Rochefort en 2021. Désormais, il y a une meilleure mise en valeur des grottes, et un aspect plus moderne. De plus, il y a une économie d'énergie puisqu'il s'agit d'éclairage LED, et on n'a plus ce problème d'assèchement des parois. Et pour finir, désormais, l'éclairage est au sol. Nous avons retiré les lumières fixées au parfois. Ça pourrait permettre de découvrir de nouvelles gravures préhistoriques", ajoute le responsable événementiel.

Une visite spéciale

A la fin de la période d'hibernation de chauve-souris (qui va du mois de novembre au mois de mars), les visiteurs peuvent profiter à nouveau de la grotte Margot et de ses gravures. En revanche, il faut s'armer de patience pour repérer les gravures de nos ancêtres. "C'est vrai que l'art pariétal en général, on pense directement à Chauvet, Lascaux, qui sont des grottes d'exception où l'art a été très bien conservé, avec de très grandes représentations peintes sur les parois ou qui sautent aux yeux alors que l'essentiel de l'art européen est gravé et pas forcément facile d'accès. Soit parce que les grottes ne le sont pas, soit parce que, ce sont des représentations qui sont parcellaires aujourd'hui, parce qu'elles ont disparu à cause du dépôt de calcite ou autre événement dans la grotte", explique Ulrich Fromy, en charge de l'événementiel autour de site.

Avec sa lampe torche, Ulrich Fromy, en charge de la visite, repère les gravues sur les parois © Radio France - Communauté de Communes des Coëvrons

Au gré de la visite, les curieux pourront apercevoir des gravures d'oiseaux, des chevaux, des rhinocéros ou encore des traces de mains. "La grotte Margot est assez exceptionnelle parce que dans l'art paléolithique européen, en tout cas au nord de la Loire, les grottes qui sont ornées, sont très peu nombreuses. Vous n'en avez que trois, Orival, Gouy et Margot : il y en a une qui est ouverte au public, c'est la grotte Margot", ajoute le féru d'histoire.

Il n'en reste que quelques-unes en France

Même si la grotte est ouverte au quotidien, les responsables proposent trois à quatre fois par an, des visites spéciales pour les initiés. Avec un guide, vous pouvez découvrir les différentes gravures repérées sur le site pendant plusieurs heures. "Les grottes ornées du paléolithique ouvertes aux visites guidées il n'en reste que quelques-unes en France. Ici, vous êtes sur une grotte ouverte, et aménagée. Ça veut dire qu'elle a été rendue accessible. Nous ne sommes pas sur une grotte de type spéléologique comme c'était le cas avant, et ça va changer beaucoup de choses, surtout par rapport à nos perceptions des gravures", explique aux visiteurs Ulrich Fromy, en cherche de l'événementiel.