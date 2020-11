En Mayenne, la razzia sur les consoles de jeux pendant le confinement

C'est un jour que tous les "Geeks" (expression anglaise qui désigne un fan de nouvelles technologies") ont coché depuis longtemps sur leur calendrier. La célèbre PlayStation 5 sort ce jeudi 19 novembre, une semaine après la naissance de la Xbox Series X.

Plus disponible avant janvier

La Mayenne n'échappe pas à ce phénomène culturel. Depuis plusieurs semaines, petits et grands s'arrachent ces nouvelles consoles de jeux. Une "course à l'armement" accentuée par le confinement et l'obligation de rester chez soi. Il n'est déjà plus possible de commander la PlayStation en ligne, ni dans "drive" des magasins de l'agglomération de Laval par exemple.

"On a eu très peu de stock disponible pour des gens qui n'auraient pas précommandé. Moins d'une dizaine et elles sont très vite parties" reconnaît Laurent Coquet, le directeur du magasin Fnac à Laval. Les plus fidèles de la nouvelle console de Sony avait anticipé en précommandant leur précieux Graal. Les premiers arrivés ont été les premiers servis. Les autres fans de jeux vidéos ont été placés sur liste d'attente.

Les revendeurs entrent en action

Dans certains magasins de l'agglomération de Laval, on explique déjà aux clients que les stocks seront renouvelés qu'à partir de mois de janvier. Pas de consoles pour Noël et un mal à prendre en patience. "Il y a toujours moyen de la trouver sur internet" annonce Alexxandre, 25 ans, qui dispose de plusieurs consoles chez lui. Ce papa de 25 ans a déjà mis de côté les 399 euros nécessaires à l'achat d'une PlayStation 5. Sur internet d'ailleurs, les revendeurs ont déjà lancé leur business avec des tarifs évidemment bien plus élevés, comme l'expliquait sur France Bleu Mayenne ce jeudi matin, Judith Taylor, enseignante en licence Jeux Vidéos à l'UCO Laval.