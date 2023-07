En Mayenne, Lassay-les-Châteaux termine sur le podium de l'émission "Le Village préféré des Français"

Lassay-les-Châteaux termine sur le podium du "Village préféré des Français". L'émission présentée par Stéphane Bern était diffusée ce vendredi soir sur France 3. Elle a d'ailleurs été regardée par des dizaines d'habitants dans le Nord-Mayenne, regroupés devant un écran géant d'une salle communale. "C'était assez électrique, il y avait du stress au départ. On avait pas très envie d'être 14e ou 13e il faut bien l'avouer. Le classement s'égrenait et arrivé à la cinquième position, j'ai soufflé un peu" confie le maire Jean Raillard.

"Une soirée incroyable"

Cette troisième place est synonyme de victoire pour l'élu. "C'est extraordinaire, j'ai vécu une soirée assez incroyable. Je l'ai vécu au rythme de tout le monde car je n'avais pas le résultat" déclare-t-il. La participation à l'émission de cette ville de 2.200 habitants, au nord de la Mayenne, aura permis aux habitant de vivre une aventure commune. "Oui il y a eu la mobilisation d'une partie de l'équipe municipale, des services techniques, des espaces verts" poursuit Jean Raillard.

Des touristes en plus

Depuis sa participation à l'émission du "Village préféré des Français" Lassay-les-Châteaux attire davantage de touristes indique Jean Raillard. "Nous constatons une augmentation depuis deux mois. Angélique à l'office de tourisme pourrait le confirmer. La fréquentation est en nette augmentation. Les touristes arrivent de plus loin maintenant quand on regarde les plaques d'immatriculation des voitures et des camping-cars" termine le maire.