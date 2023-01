En Mayenne, le Back Home Festival lance un appel aux matériaux de récupération pour son prochain décor

Un festival mayennais, créé par une dizaine de jeunes, a besoin d'aide pour préparer son prochain décor. Le Back Home Festival à La Baconnière, au nord de Laval, aura lieu les 16 et 17 juin 2023 et pour sa cinquième édition, les organisateurs ont choisi le thème de "La nature reprend ses droits". Ils appellent les Mayennais à faire don de matériaux de récupération, comme des pots de peintures, des vieilles portes et fenêtres ou des parapluies et parasols. "On a besoin de planches, de vieilles chaises en bois, de carrosseries de véhicules de voitures ou de mobylettes, de briques pour créer des petits murs", détaille Manon Hunault, la responsable décoration du Back Home Festival. Les organisateurs ont également besoin de prêts de "guirlandes lumineuses", en forme de tubes LED.

ⓘ Publicité

Une jauge limitée à 1 500 festivaliers

Back Home Festival est géré par une association, qui a un budget limité en termes de décoration : "200 euros maximum", précise Manon Hunault, une des organisatrices. Les dons peuvent être réalisés jusqu'au festival, donc jusqu'au mois de juin 2023, et peuvent être déposés à La Baconnière. Les Mayennais peuvent prendre contact avec les organisateurs, pour qu'ils se déplacent à leur domicile pour récupérer les dons.

L'ouverture de la billetterie pour cette 5è édition aura lieu le 1er février. Le festival est organisé dans le bourg de La Baconnière et peut accueillir jusqu'à 1 500 spectateurs.