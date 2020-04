En Mayenne, le festival "Au foin de la rue" annulé, un grand vide pour le village de Saint-Denis-de-Gastines

Tous les grands événements culturels, tous les rassemblements publics d'envergure, sont annulés jusqu'à la mi-juillet, au moins. En Mayenne, de nombreux festivals ont donc été annulés pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus.

Parmi les rendez-vous qui ne pourront pas se dérouler, "Au foin de la rue", à Saint-Denis-de-Gastines, une petite commune entre Ernée et Gorron.

Début juillet, en temps normal, et pendant plusieurs jours, la population du village passe de 1.600 habitants à plus de 10.000. Des festivaliers qui viennent du Grand Ouest pour la plupart. La commune s'anime, les commerces tournent à plein régime.

Marie-Pierre Dufour tient un restaurant. Elle a déjà perdu 70% de son chiffre d'affaire en un mois. L'annulation du festival ne l'arrange pas témoigne-t-elle : "je me suis dit que si le festival était maintenu ça nous aiderait à nous relever. Là, ça paraît compliqué. Je fais tout pour tenir mais je ne suis pas sûre de finir l'année".

Une terre brûlée pour le tissu associatif, un grand vide. Pour certains commerçants, c'est leur 13ème ou 14ème mois. Il va falloir se serrer les coudes pour que les structures tiennent le choc", le maire de Saint-Denis-de-Gastines

La boulangerie de la commune s'en remettra, elle est ouverte en ce moment, des clients y viennent chercher le pain. Mais le festival, c'est quand même un "plus" pour la trésorerie : "bien-sûr que c'est une perte car à cette période on vend énormément de sandwiches. On va faire face".

Les structures associatives, qui gèrent ce type de rendez-vous culturels comme "Au foin de la rue", vont sortir de la crise sanitaire fragilisées. Elles espèrent que les engagements financiers des collectivités, des mécènes et même de l'Etat seront maintenus. Une question de survie pour le développement culturel en milieu rural.