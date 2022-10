Le Mémorial des Déportés de la Mayenne fête ses 10 ans

Fondé en avril 2012, l'histoire du Mémorial des Déportés de la Mayenne s'écrit déjà bien avant. Il faut remonter en 1943, lorsqu'Arsène Doumeau est déporté pour résistance.

Jocelyne Doumeau, héritière d'une lourde Histoire

Arsène Doumeau, le père de Jocelyne n'était pas juif, mais résistant, contre le régime de Vichy. En 1943, il est déporté au camp de concentration de Dora en Allemagne. Il survivra à l'enfer et reviendra en Mayenne en 1945 à la fin de la guerre. Ces deux ans de torture psychologique et de maltraitance physique ne le laissent pas indemne. Chaque année et ce, jusqu'à sa mort, il prend la parole lors de la cérémonie en souvenir de la déportation. Il s'éteint 50 ans plus tard, en 1995. Sa femme pousse donc ses enfants dont Jocelyne Doumeau à prendre la relève, pour que la mémoire de ceux qui ont souffert du régime allemand nazi ne tombent pas dans l'oubli. Jocelyne s'y attèle et récolte les mémoires de ceux pouvant témoigner en Mayenne. En 2012, elle fonde le Mémorial des Déportés de la Mayenne. Une association ainsi qu'un musée dédiés entièrement au devoir de mémoire des déportés.

Plusieurs événements y sont organisés, comme des expositions, des projections de films, des conférences et des visites scolaires. Ce week-end, le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre, une nouvelle exposition est inaugurée, nommée "Mémoires en héritage". Cette exposition, gratuite, permet un focus sur les descendants des déportés. Une présence nécessaire en Mayenne, explique Jocelyne Doumeau, qui rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans notre département, plusieurs centaines de personnes, des résistants et des juifs notamment ont été déportés vers les camps nazis.

Vers une influence régionale

En 10 ans, plus de 32 000 personnes ont étés sensibilisées à l'histoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale. Un bilan satisfaisant qui peut être améliorer, estime Jocelyne Doumeau, et cela commence par de plus grands locaux. Depuis 2021, l'association envisage de se déplacer dans les locaux de l'ancienne école de musique pour avoir plus de place et être au cœur de la vie culturelle et associative de la ville de Mayenne. Plus de visibilité pour plus d'influence, selon Jocelyne Doumeau, la connaissance du Mémorial des Déportés ne doit pas seulement se limiter au département de la Mayenne mais s'étendre à toute la région du Pays de la Loire.