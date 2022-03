En Mayenne, le retour du printemps fait le bonheur des plaisanciers

Le soleil pose ses valises toute la semaine en Mayenne. Le retour des éclaircies coïncide avec l'arrivée du printemps. De quoi profiter de la verdure de notre département et du chemin de halage. Les bords de la rivière de la Mayenne commencent à être pris d'assaut par les coureurs, les marcheurs, les cyclistes, les flâneurs... et les plaisanciers. Ils sont plus rares certes, mais ces derniers jours les propriétaires refont surface sur les ponts de leur bateaux.

"J'ai plaisir à être à nouveau sur le bateau. En plus _j'ai pas mal de baies vitrées donc je vois toute la nature autour. J'ai un champ de vision qui est formidable_" se réjouit Jean-Marie, 70 ans, au port d'Entrammes. Son bateau est amarré près de l'écluse de Port-Ringheard. "Je pense qu'en avril, je vais sûrement faire des petites virées, si le temps le permet. "Quand je navigue, j'aime bien qu'on soit deux au minimum sur le bateau. Avec des copains, on fait une petite navigation sympa. On se prévoit une journée entière, avec un repas à un endroit précis. C'est toujours la belle vie" s'exclame le plaisancier.

Des bateaux à Port-Rhingeard © Radio France - Cédric Hermel

La Mayenne est navigable sur 122 kilomètres. Des cales de mises à l'eau sont disponibles gratuitement tous les 15 kilomètres et à chaque écluse pour les plaisanciers qui font de l'itinérance (il y en a 45). La vitesse maximum autorisée sur la rivière est de 8 km/h.