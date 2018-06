Avec les beaux jours, les bateaux sont de sortie sur la Moselle et sur la plupart des étendues d'eau du département. Dans les bateaux-écoles, le nombre de candidats explose. Objectif des pêcheurs et des plaisanciers : décrocher son petit papier bleu avec les vacances d'été.

Metz, France

Les passionnés de navigation et de pêche se remettent à la barre. Exemple à l'école Steff de Metz, le nombre d'inscrits au permis-bateau a doublé au moins de juin (comparé au mois de mars ou avril par exemples). Direction la "Natation messine" près du stade Saint-Symphorien pour un cours de conduite sur la Moselle.

Le permis-bateau coûte entre 500 et 700 euros © Radio France - Lucas Valdenaire

"Un rêve d'enfant"

Le bolide mesure plus de six mètres de long et son moteur de 140 kilos affiche 80 chevaux. Celui qui tient la barre avec son gilet de sauvetage s'appelle Sylvain : à 57 ans, ce candidat originaire de Verdun est un peu fébrile. "Je suis un petit peu stressé, confie-t-il. C'est la première fois. Moi, j'ai un petit zodiac de rien du tout avec un petit moteur électrique. Et là, on s'aperçoit que c'est gros."

"C'est comme si demain, on passait d'une voiture à un camion."

Sylvain s'est inscrit il y a quelques jours et espère bien décrocher son permis avant les vacances d'été : "Je vais souvent en Italie avec mon zodiac et je pêche beaucoup."

"Mon épouse m'a fait un merveilleux cadeaux cette année : passer le permis-bateau. C'est un rêve d'enfant."

"Mon rêve, c'est d'avoir le permis côtier. En fait, j'ai toujours été attiré par l'eau. En plus, j'arrête mon activité en décembre donc je vais avoir du temps devant moi pour profiter Cela va être une super retraite."

Didier Steff (à gauche) est moniteur de bateau-école à Metz mais aussi de code à Thionville, Forbach et Verdun. © Radio France - Lucas Valdenaire

"Juin-juillet, c'est le boom !"

Didier Steff, le moniteur de bateau-école, confirme : "Le pic des inscriptions, c'est maintenant !"

"Les gens veulent partir en vacances au mois d’août et veulent leur permis juste avant l'été. Là, c'est le double par rapport au mois de mars. Juin-juillet, c'est le boom !"

Pour passer son permis bateau, il faut avoir 16 ans au minimum. Comptez entre 500 et 700 euros de frais d'inscriptions avant de suivre une demi-journée de formation pratique. Sans oublier les sept heures de code (cinq heures d'apprentissage et deux heures de révisions).

Il faut avoir minimum 16 ans pour passer son permis-bateau © Radio France - Lucas Valdenaire

L'examen du permis-bateau comporte une demi-journée de formation pratique et d'un passage du code-bateau (après cinq ou sept heures d'apprentissage théorique). © Radio France - Lucas Valdenaire

