En Normandie, "on vit plus vieux" ou "j'emmerde le soleil" : Heula s'expose à Cormeilles

Il ferait un temps de chien en Normandie, voire un temps de quin pardon, et Heula joue de ces clichés et de ces préjugés avec les dessins de Sylvain Guichard, co-fondateur de la marque caennaise. "En Normandie, on vit plus vieux" lit Bénédicte Baude-Vattier, la responsable tourisme et communication de la maison Busnel devant une des affiches grand format. L'exposition fait la part belle à la météo, de façon humoristique, comme avec cet arrosoir, avec comme légende "à vendre, jamais servi".

ⓘ Publicité

Bénédicte Baude-Vattier, la responsable tourisme et communication de la maison Busnel, devant une partie de l'exposition Heula © Radio France - Laurent Philippot

Pour décrire la pluie, les Normands ont de la ressource : "Le broussin, eune ptite iâo, eune grêlaé" s'amuse Bénédicte Baude-Vattier, voire "la riplleure", quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. On ne compte pas moins qu'une quarantaine d'expressions pour parler de la pluie. L'affiche "J'emmerde le soleil" est celle qui le plus de succès auprès des visiteurs.

loading

Êtes-vous à jour sur les régionalismes normands ? © Radio France - Laurent Philippot

Qu'il pleuve ou qu'il vente, "on ne va pas se laisser Albâtre" et en Normandie, c'est comme en Bretagne, il ne pleut que sur les cons.

loading

La maison Busnel est ouverte de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, tous les jours jusqu'à mi-novembre. L'entrée à l'exposition est gratuite. Idéal, un jour de pluie, plutôt rare en Normandie !