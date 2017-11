En Nouvelle-Aquitaine 60% des habitants disent chocolatine

C'est une guerre qui n'en finit plus, un débat qui se joue entre la pâte feuilleté et la barre de chocolat: doit-on dire chocolatine ou pain ou chocolat ? Selon un sondage OpinionWay, 87% des Français disent pain au chocolat, mais en Nouvelle-Aquitaine, c'est bien chocolatine qui l'emporte.

La guerre entre la pâte feuilleté et la barre de chocolat continue ! Selon un sondage OpinionWay réalisé cet été, auprès de 5.000 personnes, 87 % des Français disent: pain au chocolat. Mais la chocolatine n'est pas en minorité en Dordogne, loin de la, c'est même la terre des chocolatines.

60% des habitants de Nouvelle-Aquitaine disent "chocolatine"

Selon ce sondage, c'est le pain au chocolat qui gagne, dans nos 12 régions, 10 n'en n'ont que pour le pain au chocolat, si bien que 87 % des Français emploi ce terme.

Alors si seulement 13 % du pays emploi le doux mot de chocolatine, c'est en Nouvelle-Aquitaine que l'on est champion: 60% des Aquitains disent chocolatine, ils sont 44% en région Occitanie.

"Au moins on sait où nous situer"

"_Depuis toute petite je dis chocolatine, "pain au chocolat" c'est même nouveau pour moi_" raconte Mireille, périgourdine "et comme nous sommes très attachés à notre terroir, nous gardons nos habitudes ! C'est parce que nous sommes les meilleurs: l'accent, la chocolatine... au moins on sait nous situer !"

Pas question de parler de pain au chocolat pour Caroline, gérante de la pâtisserie boulangerie Mesnard à Périgueux. "Je trouve que chocolatine, dans le mot, c'est plus gourmand !" Mais la pâtissière l'assure, si quelqu'un ose lui demander un pain au chocolat : "je le comprend évidemment on n'est pas bêtes non plus !". Elle avoue d'ailleurs que ce débat est creux et que l'important c'est de se comprendre, tout en gardant nos régionalismes.

La Nouvelle-Aquitaine est la troisième région de France qui consomme le plus de chocolatine, derrière les Hauts-de-France, deuxièmes, et le Centre-Val-de-Loire, les premiers. Qu'elle soit chocolatine ou pain au chocolat, cela reste la viennoiserie préférée des Français avec un prix moyen de 1.20 euros.