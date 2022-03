En Occitanie, la saison de la pêche à la truite s'ouvre avec une météo capricieuse

La saison de la pêche à la truite commence ce samedi 12 mars, elle pourrait être perturbée dans certains secteurs par un épisode cévenol, en tout cas une petite partie : l'est de l'Aveyron et du Tarn.

Sur ces secteurs, qui ne concentrent pas la majorité des lieux de pêche, "de fortes perturbations pourraient entraîner des montées soudaines des eaux" indique Alix Roumagnac, président de Prédict, filiale de Météo-France pour les risques météorologiques. "C'est le bout d'un épisode cévenol qui pourrait dépasser de l'Hérault, de ce vendredi à dimanche, avec 300 millimètres de précipitations cumulées. Ce sont des zones touchées par la sécheresse, donc c'est une forme de bonne nouvelle, mais il faut être prudent, il pourrait y avoir une réaction de cours d'eau, avec beaucoup de personnes au bord des ruisseaux. Il ne faut pas prendre de risque, suivre la situation. C'est un message de prudence."

Un message diffusé dès ce jeudi 10 mars au soir par la fédération de pêche du Tarn : "Le département [...] pourrait être impacté par de fortes précipitations. Le risque de crues rapides de nos cours d'eau est aussi à redouter puisque, à ce jour, les intempéries les plus conséquentes sont annoncées sur le Haut-Languedoc. [...] La Fédération invite les pêcheurs à faire preuve de vigilance et de prudence..."

Un message, non pas d'alerte, mais de prévention."

Jean Boyer, le président de la fédération confirme, "c'est un message, non pas d'alerte, mais de prévention. On se situe sur des têtes de bassins, ce qui veut dire que le reste du département et le plus clair des cours d'eau ne seront pas exposés. Mais il pourrait y avoir quelques crues. Donc il faut faire attention, on voit évoluer le cours du débit, il faut garder la possibilité de s'en éloigner pour ne pas être ennuyé."

Un loisir en bonne santé

Si cette saison devrait donc s'ouvrir sous une météo compliquée, le secteur vit bien en ce moment. Dans le Tarn, plus de 10.000 adhérents sont inscrits cette année. Dans le Tarn-et-Garonne, c'est le taux de féminisation du loisir qui satisfait : "Il y a 20% de femmes qui pêchent, c'est un record", indique Olivier Plasseraud, président de la fédération en Haute-Garonne. "Les conditions de débit sont raisonnablement satisfaisants, pour la météo, on redoute à chaque fois qu'il fasse trop froid, car les poissons sont peu actifs, et qu'il fasse trop chaud, car cela fait fondre la neige sur les massifs. Normalement on n'aura ni l'un, ni l'autre, donc les conditions seront satisfaisantes !"

A condition d'éviter les grosses gouttes, et les potentielles crues, la saison s'annonce bonne.