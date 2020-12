En pause médiatique, les Toulousains Bigflo et Oli nous souhaitent (quand même) de belles fêtes

Deux mois après avoir coupé avec les réseaux sociaux pour se consacrer à leurs futurs projets, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli donnent indirectement de leurs nouvelles ce mardi 22 décembre via Instagram, Facebook et Twitter. Sur les comptes du Rose Festival, leur premier festival de musique programmé en septembre 2021, ils annoncent à leurs fans que "l'équipe du Rose Festival a bien avancé" et promettent d'en dire plus sur le projet "bientôt".

Bigflo et Oli en profitent pour souhaiter de belles fêtes aux internautes. Le Rose Festival, initialement prévu en 2020, a été reprogrammé en 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. Il doit se dérouler du 3 au 4 septembre au Domaine d'Ariane à Mondonville, à 20 minutes en voiture de Toulouse.