En Périgord, la truffe s'encanaille et se cuisine en hot-dog sur le marché de Sainte-Alvère

Le marché aux truffes de Sainte-Alvère fête cette année ses 35 ans, et l'année est exceptionnelle en terme de productions. D'ici la fin du mois de février, plus de neuf-cents kilos de truffes auront été négociés cette année sous la halle. C'est un record. Pour fêter çà, le maire Philippe Ducène a décidé de consacrer un plat à cet anniversaire. Il a demandé à Raphaël Mollica, le jeune chef du DIX, un restaurant de Sainte-Alvère, d'imaginer un plat signature. Et c'est ainsi qu'est né le hot-dog à la truffe!

Raphaël Mollica, le chef du restaurant le Dix à Sainte-Alvère © Radio France - Valérie Déjean

Une mayonnaise à la truffe et des tranches de truffes sur le Hot-Dog

Le chef a conçu un plat qui dépoussière un peu l'aspect traditionnel de la truffe. Il la cuisine en hot-dog. Ses petits pains au lait sont faits maison. A l'intérieur, il glisse une saucisse de veau venue du Domaine de la Valette à Saint-Félix-de-Villadeix, farcie aux oignons cuisinée avec un vin moelleux de Bergerac, et on retrouve la truffe, en tranches généreuses dans le Hot Dog et dans la mayonnaise truffée avec du chou en condiment. Il n'y a plus qu'à déguster cette interprétation bien plus contemporaine du diamant noir.

Les truffes prêtes à finir en hot-dog ! © Radio France - Valérie Déjean

Le hot-dog à la truffe noire ne figure pas encore sur la carte du jeune chef. Mais vous pouvez vous en inspirer pour remplacer l'inamovible (et délicieuse) brouillade.