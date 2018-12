EN PHOTOS : A Epernay, le cinéma Le Palace rouvre en partie le 3 janvier

Épernay, France

Les ouvriers sont encore à l'oeuvre, mais à partir du 3 janvier il sera malgré tout possible d'aller au cinéma à Epernay. Trois premières salles seront accessibles, par l'entrée côté gare. "On avait pensé pouvoir ouvrir pour Noël, mais finalement ce sera pour le début d'année", avoue Daniel Castaner, le directeur du cinéma Le Palace.

Ce qui a un peu retardé l'ouverture, c'est la façade de l'établissement, qui représentera des ceps de vignes et des coiffes de bouteilles de champagne."On aurait fait quelque chose de plat, ce serait aller plus vite que de créer des ceps en béton, mais c'était un vrai partie pris parce que les cinémas ont toujours été des marqueurs dans les villes. On voulait être ambitieux".

La façade du cinéma Le Palace d'Epernay représentera des ceps de vigne © Radio France - Aurélie Jacquand

La totalité des travaux devrait prendre fin d'ici quatre à cinq semaines © Radio France - Aurélie Jacquand

En attendant la fin du chantier, d'ici quatre à cinq semaines, trois salles - sur les sept que comptera le cinéma - peuvent d'ores et déjà ouvrir. Une salle de 288 places, une autre de 117 et une dernière de 71 places. Toutes les salles seront en gradin (ce qui n'était pas le cas avant), avec des places accessibles aux personnes à mobilité réduite et des fauteuils duo : "C'est pour les amoureux. Il n'y a pas d'accoudoir au milieu", précise Daniel Castaner.

Même confortablement installé, pas sûr que vous vous endormiez dans la salle numéro 4, équipée de la technologie Dts-X : "C'est le son immersif. On a des enceintes derrière l'écran, dans la salle, mais aussi au plafond. _C'est terriblement efficace_" , dit le directeur de l'établissement. Quand tout sera terminé, deux salles seront ainsi équipées.

Avec les trois premières salles, Le Palace aura une capacité de 476 places © Radio France - Aurélie Jacquand

Des fauteuils duo, de couleur noire, ont été installés dans chaque salle pour les amoureux © Radio France - Aurélie Jacquand

A noter qu'à quelques exceptions, toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier sont basées en Grand Est. Le directeur du cinéma précise également qu'une attention particulière a été porté à l'environnement : "100% des éclairages sont Led et pour chauffer on a installé un système de pompe à chaleur gérée par ordinateur qui prend même en compte la température émise par les spectateurs !".

Des places à prix réduit, mais des séances uniquement le soir et le week-end le temps des travaux

A partir du 3 janvier et dans le but de finir les travaux tout en évitant que le public croise les ouvriers et soit gêné par le bruit, le cinéma Le Palace proposera des séances uniquement en soirée et le week-end. "Avec un tarif réduit", précise Daniel Castaner "8,10 euros au lieu du plein tarif". Un prix qui augmentera une fois les travaux finis afin de financer une partie des 5,2 millions d'euros dépensés pour la rénovation du lieu. "Mais la place restera à moins de 10 euros", renchérit le directeur du Palace.

Une inauguration du cinéma Le Palace d'Epernay est déjà prévue au mois de mars et le directeur Daniel Castaner, sans en dévoiler plus, promet la présence de stars du cinéma.