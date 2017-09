En photos et en vidéo, visitez les Bains-Douches municipaux de Laval transformés en centre culturel

Fermé en 2003, rapidement dégradé, l'établissement, qui possède des chefs d'oeuvres de l'Art Déco, a été entièrement restauré. Il va désormais servir à la création artistique.

Au même titre que les châteaux, les Bains-Douches de Laval, créés en 1927, font partie du patrimoine mayennais. Après 14 ans de fermeture, ils viennent donc de rouvrir. De longs mois de travaux ont été nécessaires pour les restaurer.

VIDÉO après restauration, inauguration des Bains Douches municipaux de #Laval: espace dédié désormais à la création artistique pic.twitter.com/zRoqzemHer — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 8, 2017

Le hall, les cabines de douche, les salles de bain, les couloirs et les murs sont recouverts d'un décor de mosaïque.

Les cabines de douche © Radio France

La mosaïque est l'oeuvre d'Isidore Odorico et elle a été complétée par un splendide vitrail d'Auguste Alleaume.

Le vitrail des Bains-Douches © Radio France

L'espace est désormais aussi lumineux que dans les premières années de fonctionnement. Son apparence est celle que pouvaient admirer les Mayennais il y a plusieurs dizaines d'années.

Une des salles de bain © Radio France

L'opération de rénovation a coûté 720.000 euros. Les Bains-Douches municipaux ont maintenant une vocation artistique et culturelle. Des expos sont déjà annoncées pour l'an prochain. Le public est invité à venir découvrir les locaux flambant neufs ce week-end et lors des Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre.