EN IMAGES : l'arrivée de l'Hermione à Nantes au coucher du soleil

Des milliers de personnes ont assisté à l'arrivée de l'Hermione et du Belem samedi soir à Nantes, beaucoup ont choisi de regarder le spectacle sur la rive gauche à Trentemoult et de profiter ainsi du coucher de soleil.

Nantes, France

La deuxième édition de "Débord de Loire" a tenu toutes ses promesses au cours du week-end des 25 et 26 mai entre Saint-Nazaire et Nantes. Des milliers de personnes se sont massées au bord du fleuve pour contempler une flotte de 200 embarcations emmenées par l'Hermione et le Belem. Les deux navires stars sont arrivés à Nantes à la tombée du jour offrant ainsi un magnifique spectacle pour les milliers de spectateurs qui avaient choisi de s'installer à Trentemoult.

L'Hermione vient de passer sous le pont de Cheviré, le Belem est derrière © Radio France - Pascal Roche

Un magnifique jet d'eau ouvre la marche des 200 bateaux © Radio France - Pascal Roche

L'Hermione à hauteur de Trentemoult sous les applaudissements du public © Radio France - Pascal Roche

L'Hermione saluée par des kayakistes face à Trentemoult © Radio France - Pascal Roche

L'Hermione face à la butte Sainte-Anne à Nantes © Radio France - Pascal Roche

L'Hermione se rapproche de l'Ile de Nantes © Radio France - Pascal Roche

Après l'ovation réservée à l'Hermione, le public a vu arriver le Belem, célèbre trois mâts construit à Nantes à la fin du XIXème siècle.

Le Belem, entouré d'une flotte d'embarcations traditionnelles © Radio France - Pascal Roche

Le Belem devant les anciens chantiers Dubigeon à Nantes au coucher du soleil © Radio France - Pascal Roche

Le Belem arrive à son tour à proximité de la pointe de l'ïle de Nantes © Radio France - Pascal Roche

En queue de "peloton", un petit bateau a fait sensation et déclenché à la fois rires et applaudissements, il s'agit du Biboat Caravano, mi-bateau mi-caravane, imaginé et fabriqué dans les années 80.