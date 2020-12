EN PHOTOS : les Francs-Comtois profitent de la première neige ce weekend

Ils trépignaient d'impatience. A peine l'autorisation d'ouverture des pistes de ski de fond tombée, les Comtois se sont précipités tout ce week-end dans les domaines ouverts. L'un des tout premiers à accueillir les amateurs de glisse dans le Doubs est Hauterives-la-Fresse.

Sur le parking bondé de domaine, c'est un bal incessant de voitures. On enfile les combinaisons, les gants, les bonnets avant de chausser, enfin les skis. Skier, beaucoup de locaux l'attendaient. "Quand mes enfants voient tomber la neige, ils me demandent de sortir les skis. Je me dis que sans l'ouverture autorisée, nous serions tout de même aller skier près de la maison. Il y a de moins en moins de neige. Alors il faut en profiter quand il y en a", sourit Marie, venue skier et faire de la luge avec ses deux enfants.

A Hauterive-la-Fresse, entre 20 et 50 centimètres sont tombés depuis le début de la semaine. © Radio France - David Malle

Jusqu'à 50 centimètres de neige

D'autant que l'hiver dernier, la météo avait été peu clémente avec les amoureux de la poudreuse. Mais ce week-end, sur les quelques pistes de la station gérée par l'association du Haut Saugeais Blanc, il y a en a déjà entre 25 et 50 centimètres.

"On avait très peur. Mais là, on est content. La neige est là et les gens aussi. Les achats des redevances explosent depuis le début de la semaine", assure Davy Mougin, le président de l'association gérante du domaine.

Davy Mougin, le président de l'association du Haut Saugeais Blanc, gérante du domaine de Hauterive-la-Fresse. © Radio France - David Malle

Parmi ses clients, Bruno et sa fille Julie, deux licenciés du club de ski de fond Montbenoît. "En attendant la neige, on a fait beaucoup de ski roue pour s'entraîner. On regardait tous les jours la météo et les flocons sont bien tombés donc nous sommes contents", assure ce père de famille.

Julie et son père Bruno, heureux de retrouver la neige et les pistes. © Radio France - David Malle

Après des heures d'efforts, les skieurs retournent se mettre au chaud dans leur voiture, le sourire aux lèvres. A croire qu'une séance de ski de fond est l'échappatoire idéal pour s'extirper de la morosité ambiante.