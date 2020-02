EN PHOTOS: les passionnés de toilettage canin étaient réunis à Palavas-les-flots ce weekend

Plus de 140 toiletteurs du monde entier sont venus montrer leur savoir-faire lors de la 22e édition des Ciseaux d'or à Palavas-les-flots, ce weekend.

Palavas-les-Flots, France

A la salle bleue de Palavas-les-Flots, il ne fallait pas être allergique au poil de chien ce weekend. Des centaines de toutous se refaisaient une beauté à coup de ciseaux et tondeuses lors de la 22 e édition "Des ciseaux d'or". Ce concours international de toilettage canin a réuni cette année plus de 140 candidats et champions européens.

Tout au long du weekend, les candidats se sont départagés par catégorie : jeune, intermédiaire, caniche ou encore épilation. Ce rendez-vous est l'occasion surtout de faire connaître et d'admirer des artistes du toilettage.

Un caniche licorne lors de la 22e édition du concours des Ciseaux d'or à Palavas-les-Flots, ce weekend. © Radio France - Virginie Vandeville

Mais dans le public, ce sont surtout des toiletteurs qui ont fait le déplacement. " Je suis venu me tester mais aussi observer les techniques de chacun pour m'améliorer ", assure Thomas, un jeune toiletteur avignonnais de 22 ans.

Les candidats avaient environ deux heures d'épreuve lors de ce concours de toilettage, ce weekend, à Palavas-les-Flots. © Radio France - Virginie Vandeville

De nombreux fournisseurs de matériel et d'accessoires étaient également présents. On pouvait trouver des ciseaux, mais aussi des laisses ou encore de la vaisselle à l'effigie bien-sûr de nos fidèles compagnons à quatre pattes.

Le concours des Ciseaux d'or était aussi l'occasion pour les toiletteurs de s'acheter du matériel. © Radio France - Virginie Vandeville