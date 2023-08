EN IMAGES - Sur les routes du Tour du Limousin en Creuse

Top départ pour le Tour du Limousin ! C'est la 56e édition de cette course cycliste qui dure quatre jours, du mardi 15 août au vendredi 18. Le peloton est parti de Rilhac-Rancon en Haute-Vienne vers 13h. Arrivée prévue en fin d'après-midi, à Bénévent-l'Abbaye, aux alentours de 17h. Au programme : 165,7 km et un parcours largement creusois. On vous fait vivre l'événement côté supporters en photos !

La bonne humeur d'Olivier Richard, signaleur debout depuis 5h30 du matin. Il fait partie des 50 bénévoles mobilisés à Bénévent l'Abbaye. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Avant le passage des coureurs, c'est celui de la traditionnelle caravane publicitaire. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Elsa 10 ans et demi et Charly 9 ans (de Bénévent l'Abbaye et Saint-Fiel) tout heureux après le passage de la caravane publicitaire. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une grande fierté

C'est la première fois que Bénévent l'Abbaye accueille une arrivée du Tour du Limousin. "C'est une grande fierté pour notre petit bourg de 800 habitants, se réjouit Emmanuel Dignac, bénévole et conseiller municipal de la commune. Ce n'est pas le Tour de France mais c'est quand même une belle animation. Il y a des retombées économiques puisqu'il y a des férus de vélo en camping-car qui suivent l'épreuve. Les équipes techniques sont aussi là depuis deux jours. mais la retombée, c'est surtout l'image de marque".

En attendant le premier passage des coureurs à Bénévent l'Abbaye © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Premier passage des coureurs sur la ligne à Bénévent l'Abbaye, sous les encouragements du public creusois. Il reste à parcourir une boucle de 80 km © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul