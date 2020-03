En plein confinement, le chanteur M donne un concert en direct sur Facebook

Ce samedi matin, vous êtes déjà plus de 730 000 à avoir fredonné avec le chanteur Mathieu Chedid et sa fille Billie. Tous deux ont donné vendredi soir un concert d'une heure, depuis chez eux, sur la page facebook du chanteur. Un joli moment de partage et une petite plongée dans l'intimité de la famille, sur fond de canapé vert et tapis à fleurs.

Revoir le concert de M

Mathieu Chedid en profite pour rendre hommage au travail des soignants. A cause de l'épidémie de coronavirus, le chanteur avait été contraint d'annuler plusieurs dates de sa tournée.