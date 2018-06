Le festival du Hellfest se déroule ce week-end à Clisson. Entre les vignes ! Et pourtant, les festivaliers consomment surtout de la bière. Ils battent même des records tous les ans.

Clisson, France

Clisson, c'est le pays du Muscadet. Et c'est là que se déroule le Hellfest ce week-end. Un festival de musique, mais dans lequel la bière coule à flots. Surtout la bière, d'ailleurs.

Il y a pourtant, dans une petite forêt, un bar qui s'appelle le bar du Muscadet. Là, des vignerons du coin vendent leur muscadet, du vin rouge et du rosé.

Le Royaume du Muscadet au Helfest © Radio France - Louis de Bergevin

Mais Cyrille Paquereau, du domaine de l'Epinay ne se fait pas d'illusion : "ah non, ce qui se vend le plus, c'est la bière de loin. Le vin ça représente peut-être 10% de ce qui est bu."

Le muscadet c'est rafraîchissant, et il y en a qui n'aiment pas la bière" - Cyrille Paquereau

La bière, indétrônable

En même temps, partout dans le festival gravitent des vendeurs de bière. T shirt jaune sur les épaules, sacoche réfrigérée sur le dos, et pompe à la main. Ils remplissent les pintes des fêtards. Valentin porte 12 litres sur le dos. Et il se recharge toutes les demi-heures! "Quand il fait bien chaud, ça part très, très vite".

Au Hellfest, jamais sans son pichet de bière © Radio France - Louis de Bergevin

Il reste une dernière boisson, indispensable : l'eau! Avec cette chaleur, il faut aussi en boire. Quelques festivaliers se promènent d'ailleurs avec leur bouteille. Mais en boit-on plus ?

"C'est du 50-50!" s'exclament Adrien et Christophe. Pourtant on voit plus de pichets de bière que de bouteille d'eau? "Ah ben oui ben c'est normal, s'écrient avec humour les deux compères. C'est le prestige, il ne faut pas dire que tu te trimbale avec un verre d'eau!"

Alors c'est vrai que dans la bière, aussi, il y a de l'eau. Mais l'an dernier, c'est quand même la boisson houblonnée qui a tenu la vedette. On en a consommé 350 000 litres. C'était d'ailleurs le record. Remis en jeu cette année.