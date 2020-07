"On en profite différemment" : le Parc de la Brenne se découvre aussi à vélo

Le Parc naturel régional de la Brenne veut séduire les touristes en cette période estivale particulière. L'épidémie de Covid-19 a bousculé les habitudes et les plans de certains vacanciers. Les destinations en pleine nature, loin du tourisme de masse, sont encore plus attractives. La Brenne se découvre à pied, en voiture, en canoë mais aussi à vélo. Ce lundi, une première échappée à vélo était organisée au départ de la Maison du Parc à Rosnay et de Mézières-en-Brenne.

"En vélo, c'est très sympa. On découvre toujours de nouvelles choses ici. Les étangs, les oiseaux, les animaux de la Brenne. C'est vraiment très joli", se réjouit une famille belge. "Le calme, la nature. On trouve des libellules, des reptiles, des amphibiens", témoigne un autre participant.

Sur les deux parcours de 30 et 40 kilomètres, des animations sont proposées. Observation de la nature à la Réserve naturelle régionale des terres et étangs de Brenne ; visite de l'église de Mézières-en-Brenne : un programme diversifié qui séduit. "Le but, c'est d'éviter de prendre la voiture. On voit beaucoup mieux la nature, on a le temps de s'arrêter, de regarder. Je recommande, je vais en parler autour de moi", explique Pascaline, qui apprécie la randonnée.

Une autre Échappée à vélo est prévue le 20 septembre. Le départ et l’arrivée se feront du village de Oulches, situé sur le coteau de la vallée de la Creuse et le lieu de pique-nique à Rivarennes, en bord de Creuse. 3 parcours vous seront proposés, jalonnés par des animations.