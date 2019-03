En promotion à Dijon la comédienne Alexandra Lamy célèbre une spécialité bourguignonne

Tous les jours on surfe sur le web pour vous dénicher les petites et les grosses infos sur la Côte-d'Or et ce matin on parle des spécialités de nos régions et d'une actrice complètement déjantée!

Dijon, France

Quand on parle spécialités en Côte-d'or, on pense tout de suite à la moutarde, aux anis de Flavigny, au pain d'épices, au cassis bref les bonnes choses, ce n'est pas ce qui manque chez nous et ça intéresse la comédienne Alexandra Lamy pour qui c'est devenu une habitude pour l'actrice lorsqu'elle est en promotion tourne une petite vidéo autour de la spécialité du coin.

La comédienne était à Dijon pour présenter son dernier film "Chamboultout" ce jeudi 7 mars 2019 à Dijon, aux côtés du comédien José Garcia, et du réalisateur Eric Lavaine. Et de passage à France Bleu Bourgogne, dans l'émission "Ça vaut le détour" présentée par Cyril Hinaut qui a tenté de savoir ce qu'elle préparait, et qui réussi à lui faire faire un bout d'essai pendant le Facebook live de l'émission.

Résultat des courses, c'est dans la nuit qu'Alexandra Lamy a posé sa vidéo de Dijon sur les réseaux sociaux et ça pique !