En Quarantaine : Gauvain Sers dévoile sa nouvelle chanson sur le confinement

Il l'avait promise, la voici ! Gauvain Sers a dévoilé jeudi 9 avril sa nouvelle chanson sur le confinement.

C'est une chanson 100% quarantaine : les paroles ont été écrite le 17 mars, dès le début du confinement, par Gauvain Sers et la musique a été composée par Manu Senard, un musicien vendéen qui a répondu à l'appel sur les réseaux sociaux du chanteur de Dun-le-Palestel.

"En voilà une chanson qui n'aurait jamais dû voir le jour", raconte le chanteur creusois, qui explique sur sa page facebook avoir pris la plume dès la première nuit de la quarantaine, pour raconter les classes d'école vides comme en plein mois d'août, les rayons de supermarché vidées des paquets de pâtes, les confinés qui "relisent Prévert", alors que les "cons finis se serrent la main".

Une fois le texte écrit, Gauvain Sers s'adresse alors à tous ceux qui souhaitent lui proposer une musique pour accompagner ses mots. Il reçoit plus de 370 propositions. Après des heures d'écoutes, "quelques choix cornéliens aussi", Gauvain Sers se décide : "l'évidence. Le coup de cœur pour la mélodie de Manu Sénard. On ne se connaissait ni d'Eve ni d'Adam y'a encore une dizaine de jours. Et maintenant, on a collaboré ensemble."

Écrite à Paris, composée en Vendée, un passage par Pantin pour finir mixée et masterisée en Normandie. Sans se voir, évidemment. Avec les moyens du bord, forcément. Mais avec l'envie folle de créer et de continuer à faire de la musique, tout simplement. - Gauvain Sers

Le résultat a donc été dévoilé ce jeudi 9 avril, la chanson est disponible sur les plateformes de téléchargement. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de France, pour venir en aide aux soignants.

Il y a une semaine, Gauvain Sers a surpris ses fans en publiant une autre chanson, "En première ligne". Il a aussi participé, avec une quarantaine d'autres artistes, à une reprise de "La tendresse", interprétée par Bourvil.

Le concert de Gauvain Sers prévu le 24 avril prochain au Zénith de Limoges est reporté au 3 octobre. Auparavant, il sera en concert en plein air le 14 août à Bénèvent l'Abbaye, puis le 13 septembre à la coopérative de Mai de Clermont-Ferrand et le 27 septembre à Athanor à Montluçon.