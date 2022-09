En raison des fortes pluies annoncées, le Secours Populaire repousse son rallye pédestre prévu samedi à Nîmes

Par mesure de précaution, le Secours Populaire repousse son rallye pédestre prévu samedi à Nîmes. de fortes pluies sont annoncées dans le Gard samedi et dimanche.

En raison des prévisions météorologiques annoncées pour la fin de la semaine, les conditions étant problématiques pour garantir la sécurité des participants et le bon déroulement du Rallye pédestre prévu initialement ce samedi 24 septembre en cœur de ville de Nîmes, le Secours Populaire préfère d'ores et déjà annuler cette manifestation et de la reprogrammer ultérieurement.