En redonnant vie aux objets anciens, la brocante de l'Isle-sur-la-Sorgue met "l'Upcycling" à l'honneur

Une vieille commode pour fabriquer une jardinière, une moto transformée en table, la foire internationale Antiques Art&You se tient à l'Isle-sur-la-Sorgue jusqu'au 1er novembre et cette année les organisateurs mettent en avant l'Upcycling, c'est à dire le fait de transformer des objets anciens pour leur donner une nouvelle vie. Pour la 113ème édition l'espace du parc Gautier est consacré à cette technique, qui n'est pas nouvelle mais qui est néanmoins de plus en plus tendance.

Une vieille voiture transformée en bar

En plus de ce lieu où se tiennent des conférences sur ce sujet, l'Upcycling (traduisez recyclage par le haut) se fait une place entre les stands plus classiques de l'avenue des quatre otages. Une estafette Renault transformée en bar attire particulièrement l'attention sur le stand loué par l'atelier Les gardiens du temple , une entreprise basée dans la Meuse. Les chineurs sont nombreux à le prendre en photo. "On fait le lien entre la brocante et la création. On sent aussi que les gens ont une grande sensibilité à l'Upcycling. Avant quand ils voyaient un moulin à café dans une brocante ils le posaient sur une étagère, maintenant ils se renseignent pour savoir comment en faire une lampe", explique Christian Mallinger, qui a crée ce meuble avec son collègue Jérôme Fravel.

Au parc Gautier on trouve aussi des vieux casiers "upcyclés" par Jean-Pierre Noble. "J'en fait des petits meubles pour salle de bain, de cuisine mais aussi des meubles télé", détaille ce professionnel basé au village des antiquaire de l'Isle-sur-Sorgue. Mais l'Upcycling a t-il vraiment sa place dans une brocante ? Quel est le lien avec les objets anciens ? "En fait c'est que ce sont des pièces anciennes, des années 50 parfois, qu'on remet au goût du jour", répond Jean-Pierre Noble_._ Sur le même stand, Guillaume Quéméner , mécanicien le jour, et artiste après le travail, réalise des lampes avec des pièces de moteurs ou de boîtes de vitesses.

Ces meubles réalisés avec des vieux casiers de vestiaires sont signés Jean-Pierre Noble et exposés à l'espace upcycling de la foire à l'Isle-sur-la-Sorgue © Radio France - Julie Munch

Guillaume Quéméner fabrique des lampes avec des pièces de moteurs ou de boîtes de vitesse © Radio France - Julie Munch

Du haut-de-gamme

Pour les lampes de Guillaume Quéméner, Skedin de son nom d'artiste, comptez entre 350 et 2 000 euros en fonction des modèles. L'estafette transformée en bar coute 2 890 euros. "Mais on est pas là que pour vendre, on est là aussi pour conseiller les gens qui ont des projets d'Upcycling. On est là aussi pour défendre cette éthique, que les choses n'ont pas une mort programmée", conclue Christian Mallinger.