En roue libre : notre podcast à la rencontre des touristes qui font le tour de la Creuse à vélo

On vous emmène pédaler pendant les vacances de Noël ! Cet été, le micro France Bleu a fait le tour de la Creuse à vélo. Pendant notre circuit de cinq jours, nous avons croisé une vingtaine de cyclotouristes de tous les âges et tous les horizons. On vous propose de partir à leur rencontre et d'écouter leurs témoignages dans notre série de podcasts, "En roue libre".

Les épisodes sont diffusés tous les jours à 9h40 et 16h25 du 20 au 31 décembre sur France Bleu Creuse. Vous pouvez tous les écouter ou réécouter ci-dessous.

En roue libre - Episode 1 : Baptiste et Christèle Copier

En roue libre - Episode 2 : Eric et Rose-Noëlle, de Besançon Copier

En roue libre - Episode 3 : Thierry, 67 ans, de Rennes Copier

En roue libre - Episode 4 : Vincent, 27 ans et Anaïs, 30 ans, des Deux-Sèvres Copier

En roue libre - Episode 5 : Morgane et Jérôme, la quarantaine, de La Rochelle Copier

En roue libre - Episode 6 : Louis, Titouan et Aurélien, jeunes Parisiens Copier

En roue libre - Episode 7 : Romane, 17 ans et Axel, 22 ans, de Compiègne Copier

En roue libre - Episode 8 : Véronique, 60 ans, Françoise, 61 ans et Martine 67 ans Copier

En roue libre - Episode 9 : Marie, 47 ans, de Bayonne et Eric, 51 ans, de Hendaye Copier

En roue libre - Episode 10 : Vincent Copier