Ce sera l'un des événements sportifs majeurs cette année en Normandie : la ville du Havre organisera en août prochain le départ de la Solitaire du Figaro, l'une des plus importantes compétitions de course au large, dans le milieu de la voile.

Le Havre, France

Le Havre succède à Bordeaux pour l'organisation du départ et n'avait plus reçu la course depuis 2010. Huit ans après, et grâce au désistement de Deauville pour des raisons de calendrier, la cité portuaire verra donc une nouvelle fois la quarantaine de voiliers participant de masser dans ses eaux, à la fin du mois d'août 2018 (départ le 26 août).

Après la Jacques Vabre, que la ville organise tous les deux ans depuis 1993, après les Grandes Voiles et la venue des plus beaux voiliers du monde l'an dernier, Le Havre a décidément le vent en poupe. La Solitaire du Figaro est en effet un événement majeur de la course au large, qui attire chaque année les foules. Et s'il fait aujourd'hui son retour en Seine-Maritime, c'est aussi et sûrement grâce à Francis Le Goff, patron de la Ligue de Voile de Normandie et de la Solitaire Urgo.

La 49eme édition aura par ailleurs une saveur toute particulière pour un homme : le havrais Charlie Dalin, qui après 4 podiums visera cette fois le titre. Avec un départ à domicile, l'année 2018 pourrait enfin être synonyme de réussite.