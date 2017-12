Évreux, France

Ça fait plus de onze ans que le théâtre d'Evreux est fermé. Il devrait rouvrir pour les journées du patrimoine en septembre. C'est la date qui a été annoncée par Guy Lefrand, le maire LR actuel. Mais en matière de date, il faut mieux être prudent, puisqu'une réouverture avait déjà été annoncée en novembre dernier, mais aussi en 2015, voire en 2011. Il vrai que ce chantier a connu de nombreux déboires. En 2005, l'architecte Bertrand Nivelle remporte l'appel d'offre pour la rénovation et l'extension de ce théâtre à l'italienne qui date de 1903. mais le torchon brûle avec la mairie lorsque l'architecte réclame 500 000 euros de plus. Le maire d'alors résilie le contrat, le tribunal administratif est saisi... Ensuite ce sont les élections municipales de 2008 et un nouveau maire qui veut tout reprendre à zéro... 21 voix pour, 21 contre en conseil municipal. La voix du maire est déterminante. Ensuite, il y a les fondations, incertaines, lors du début du chantier et des découvertes archéologiques près du mur gallo romain.

Un projet initial revu à la baisse, un coût qui flambe

Pendant plus de six ans, le chantier a été à l'arrêt. Il a repris il y a un an environ, plus modeste que prévu, après la pose d'une première pierre. La rénovation se fait à l’identique afin de conserver l’esprit du lieu, un théâtre à l'italienne créée en 1903, construit sur les bases du théâtre Joséphine, lieu de divertissement de Joséphine de Beauharnais, qui s'était installée à Evreux après sa répudiation par Napoléon. Cependant pour favoriser le confort des spectateurs, la jauge a été réduite de 50 places, elle est désormais de 350 places. Des aménagements de la salle permettront également d’améliorer l’acoustique. Une extension de 900 mètres carrés, en verre, au lieu de 2000 est en cours de réalisation. Le site permettra d'accueillir plus facilement les spectateurs à mobilité réduite.

Coût du chantier : plus de 15 millions d'euros, le double de ce qui était prévu initialement.