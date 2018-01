Le Havre, France

En route vers 2018 ! Toute cette semaine France Bleu Normandie fait le point sur les évènements à venir dans notre région, cette année. Aujourd'hui, on s'intéresse au 501ème anniversaire du Havre ! Vous l'avez vécu avec nous l'année dernière, la ville a fêté en grande pompe ses 500 ans mais fort de sa nouvelle popularité, Le Havre ne compte évidemment pas s'arrêter là. La suite c'est pour cet été...

Un Eté au Havre, saison 2

On va encore beaucoup parler d'évènements culturels et festif au Havre cette année. D'ailleurs sur la carte de voeux de la municipalité, le slogan est affiché "2018, LH, 500 ans et plus" ! Jean Blaise le directeur artistique d'Un Eté au Havre reste aux manettes et il a jusqu'au mois de mars pour présenter un projet complet.

Le principe reste le même, bien que la durée et évidemment les budgets soient différents. On devrait donc avoir 2 ou 3 mois de festivités au lieu de 5, de gros évènnements mais pas de l'ampleur des Géants de Royal de Luxe, de nouvelles oeuvres artistiques verront le jour, d'autres reviendront comme sur la plage, l'arche Up3 .

La carte de voeux de la municipalité du Havre pour 2018 © Radio France - Amélie Bonté

Mais évidemment il faut surprendre davantage pour cette 2ème édition. Les équipes auront eu beaucoup moins de temps pour s'y préparer. Rappelons qu' Un Eté au Havre était pensé depuis au moins 3 ans... Ce qui est sûr c'est que les évènnement sportifs auront la part belle dans les futures éditions : dés août prochain avec le départ de la course de voile, la Solitaire du Figaro puis en 2019, avec des matchs de la coupe du monde de foot féminin.