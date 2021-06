En Sarthe, toutes les communes ne maintiennent pas la fête de la musique

Cette année, les consignes sanitaires sont strictes pour la fête de la musique. Pas de concerts dans les rues, public assis et des jauges à 65%. Alors toutes les communes ne maintiennent pas l'évènement. Ce jeudi 17 juin, la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a cependant annoncé que des "mini-concerts" seront autorisés dans les bars et restaurants.

Au Mans, des concerts dans cinq parcs et jardins

Comme beaucoup de grande ville, le Mans a choisi de maintenir la fête de la musique le lundi 21 juin. La municipalité va installer des scènes musicales dans quatre lieux délimités, en plein air : le parc de Tessé, le parc Théodore Monod, le jardin des plantes et l'île aux planches. Les concerts doivent débuter à 18h et se terminer à 22h30, puisque l'organisation a été orchestrée avant l'annonce du retrait du couvre-feu. Au total, 25 groupes de la région devraient monter sur scène.

A Sablé-sur-Sarthe, une fête le week-end

A Sablé-sur-Sarthe, les festivités auront lieu samedi 19 juin, dans cinq lieux différents de la ville : le cour Gambetta, le cour Gilles Ménage, l'espace Henri Royer, l'église Notre-Dame et jardin poétique. Le couvre-feu étant toujours à 23h pour cette date, les concerts se tiendront entre 16h et 22h. Des représentations spontanées sont proposées au jardin poétique entre 17h et 20h, aux amateurs de musiques.

A Coulaines, jauge limitée à 300

La commune de Coulaines organisera également son évènement samedi 19 juin, entre 16h30 et 22h30. Six groupes, amateurs comme professionnels, se produiront face à 300 spectateurs, assis. L'évènement est organisé dans le Parc de la Gironde.

D'autres communes comme Mamers ou la Ferté-Bernard n'ont pas programmé la fête de la musique cette année, en raison des contraintes sanitaires.