Aix-les-Bains, France

Depuis l'apparition du sinistre personnage au début des années 2000, Cédric, 44 ans, est tombé en pâmoison devant le méchant sith que l'Empereur Palpatine a transformé en monstre. Il l'incarne Darth Maul lors de conventions, dans des cinémas, ou à l'occasion de réunions festives un peu partout en France.

Très sympa dans la vie, notre savoyard a cousu lui-même le costume - il en est à sa huitième version - et a entièrement bidouillé le double sabre laser de l'effrayant tatoué - son "bijou". A quelques heures de la sortie du huitième épisode de la saga, nous avons rencontré le côté obscur de la Force.

Le Masque © Radio France - Christophe Van Veen

On a tous une part de nous qui veut être un bad boy. Et en plus il a la classe - Darth Cédric

En pleine action - Pierre Janin

A l'occasion de la sortie des "Derniers Jedi", Cédric et ses amis du cosplay animeront les séances du samedi après-midi prochain au cinéma 6 Rex de Grenoble.

Dans l'antre du Mal © Radio France - Christophe Van Veen

Ne pas bouder son plaisir

Cédric ne fait pas partie de ces fans pointilleux qui se posent en experts. Son amour sincère le rend "zen" avant la sortie du huitième épisode de la saga. "On ira le revoir 50 fois comme les autres. Il y aura des phrases cultes, des batailles au sabre laser. On se sent bien dans cet univers." résume le quadra qui est dans la vie beaucoup plus cool que son personnage.