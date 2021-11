En Savoie, le pass sanitaire vide certaines bibliothèques

Sept bibliothécaires sur dix constatent une baisse du nombre de leurs lecteurs depuis l'instauration du pass sanitaire obligatoire. Comme dans tous les lieux accueillants du public, le pass sanitaire est requis depuis août dernier pour entrer dans les bibliothèques.

Mais selon une enquête menée par l’Association des bibliothécaires de France qui regroupe environ 2000 professionnels, 76,5% des professionnels constatent une baisse des fréquentation depuis l’instauration du pass. Cette enquête a été réalisée en octobre.

Ils sont même neuf sur dix à estimer qu’ils n’ont toujours pas retrouvé l’affluence d’avant crise sanitaire.

à lire aussi Pass sanitaire : sept bibliothécaires sur dix constatent une baisse du nombre de leurs lecteurs

ça nous fait mal au cœur de leur dire "non vous n'avez pas le pass vous restez à l'extérieur" - Florence Mora

L’épidémie a remodelé le visage de la bibliothèque des Deux mondes, située à la Motte Servolex, au nord de Chambéry. Les rayons sont plus larges, les espaces de lecture plus vastes. Mais surtout, un bureau a fait son apparition dans l’entrée, à gauche de la porte coulissante. C’est ici que Sandrine attend les lecteurs.

Pas un seul n’échappe au scan du pass sanitaire.

Depuis trois mois, impossible de rentrer sans présenter le QR code. Florence Mora est la coresponsable. Il y a des lecteurs qu’elle n’a pas revus depuis août.

«Ici on n'est pas un grosse bibliothèque donc c'est vrai que l'on connait bien nos usagers, les lecteurs qui viennent régulièrement. Parfois il y a des adultes qui attendent dehors, devant la porte et ce sont les enfants qui viennent choisir les livres, les documents. En plus c'est nous qui effectuons le contrôle des pass du coup ça nous fait mal au cœur de leur dire "non vous n'avez pas le pass vous restez à l'extérieur". C'est ça le plus difficile à vivre pour l'équipe», confie la coresponsable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une obligation «contraire» à la mission d'une bibliothèque

Surtout que pour elle, c’est contraire à la mission d’une bibliothèque :«C'est un crève-cœur. Une bibliothèque normalement c'est un endroit où il n'y a pas de discrimination à l'entrée. Un lieu de lien social, où l'on peut se retrouver. On a des gens qui viennent lire le journal tous les jours ou juste passer un moment pour voir du monde pour certains !» affirme Florence Mora.

Un peu plus loin Pierre-Alexis épie les livres sur les animaux avec sa fille. Il est ingénieur et il ne comprend pas toujours la logique des mesures sanitaires, et la différence de traitement entre certains lieux. «Par exemple quand je suis au restaurant universitaire à Technolac, donc un restaurant d'entreprise, on ne me demande pas mon pass puisque je suis au travail. En revanche ici on me le demande. Alors que je n'ai pas l'impression, vu la densité de personne qu'il y a dans cette bibliothèque, que je sois plus exposé. ça ne me semble pas compréhensible d'un point de vu logique», explique l'ingénieur.

Un gage de sureté pour certains

Face à la fenêtre, Marie-Claire profite de l’été indien pour lire son magazine au soleil. Pour elle, ce pass sanitaire, c’est un gage de sureté : «C'est une sécurité. je n'y pense pas. Quand je viens, je sais que les autres personnes sont comme moi : elles ont le pass donc elles sont vaccinés ou alors elles ont fait des tests. ça fait du bien parce que moi j'aime venir m'assoir ici, lire mes livres. _Ici je n'ai pas peur_» Ses deux enfants trentenaires ne sont eux pas vaccinés et ont du faire une croix sur la pause lecture à la bibliothèque.

Finalement Florence Mora est optimiste quant à ceux qui n’ont pas de pass : « le jour où on sera sorti de tout ça, je sais qu’ils reviendront » sourit la directrice.

La bibliothèque a connu une chute de fréquentation importante depuis le début de la pandémie : elle est passée de près de 4 000 lecteurs en 2019 aux environs de 2 300 en cette rentrée 2021.