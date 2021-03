En Touraine comme ailleurs, les organisateurs de festivals espèrent encore des spectateurs debout cet été

Cette mobilisation lancée le 22 mars sur twitter vise à obtenir l'autorisation d'accueillir les festivaliers debout, cet été, alors que pour l'instant, la ministre de la Culture évoque des festivals d'été en extérieur avec au maximum 5000 spectateurs obligés de rester assis. Une directive impossible à suivre pour la plupart des organisateurs de grands rassemblements estivaux.

L'American Tours Festival annulé, les autres gros festivals en suspens

Le premier mars dernier, déjà, Tours Evénements a annoncé l'annulation de l'American Tours Festival, où 65.000 personnes s'étaient rendues début juillet 2019 pour applaudir Scorpions, les Stray Cats et de nombreux autres artistes. Impossible d'accueillir des milliers de bikers en leur demandant de rester assis pendant les concerts! Malgré cette annulation, les organisateurs ont marqué leur soutien à #DeboutLesFestivals avec ce tweet posté le 22 mars.

Avec 26.000 spectateurs accueillis en trois jours, en 2019, le festival d'Yzeures-sur-Creuse, Yzeures'n'Rock, fait partie des plus gros rassemblements musicaux, chaque été, en Touraine. La dizaine de bénévoles du comité d'organisation se donne encore un mois pour savoir quelle formule adoptée pour la prochaine édition, du 6 au 8 août. Ce qui semble déjà évident, selon Sébastien Manuel, un des organisateurs, c'est qu'il ne sera pas possible d'avoir 5.000 spectateurs assis dans un festival rock, rap et électro : "De toute façon, on n'accueillera pas 5.000 spectateurs assis parce que 5.000 personnes assises pendant un festival, ce n'est pas possible. On s'orienterait sans doute davantage vers des petites soirées avec deux ou trois concerts grand maximum car si on en croit ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas l'air très chauds pour des festivals assis. Il y aurait donc du remaniement sur la programmation avec 2.000 ou 2.500 spectateurs assis et une discussion avec les artistes pour avoir des sets plus soft, pas des trucs qui vont pousser les gens à se mettre debout et à sauter partout. On en a déjà parlé avec des producteurs, mais l'idée, c'est vraiment d'attendre en croisant les doigts pour que ça s'améliore, qu'il y ait beaucoup de gens vaccinés et qu'on puisse au moins avoir 5.000 spectateurs debout" dit un des organisateurs d'Yzeures'n'Rock.

Les gens n'ont pas l'air très chauds pour des festivals assis.

Pour l'instant, Nekfeu, Thérapie Taxi et Roméo Elvis restent les têtes d'affiche annoncées pour l'édition 2021 d'Yzeures'n'Rock. Le festival devrait prochainement rejoindre le mouvement #DeboutLesFestivals. Mi-février, la coordinatrice du festival "Terre du Son", à Monts, avait aussi fait part de ses doutes et ses craintes sur France Bleu Touraine.