En Touraine comme ailleurs, une simple paire de jumelles suffira à vous envoyer directement dans les étoiles

Vos yeux et une paire de jumelles suffisent à s'émerveiller devant les étoiles et la Voie lactée

Si vous avez du mal à trouver le sommeil à cause de la chaleur, profitez-en pour allez observer le ciel étoilé, ça vaudra le coup d’œil !

Les astronomes vous promettent un ciel parfaitement limpide ce week-end pour la trentième édition de la Nuit des Etoiles. En Indre-et-Loire, trois sites accueillent le public :

A Charentilly, au nord de Tours avec Astro Gâtines ce vendredi soir et samedi soir de 21h à minuit

Au parc de la Gloriette à Tours-Sud avec Terre du ciel de 21h à 1h

A l'observatoire astronomique de Chinon uniquement ce vendredi soir de 21h30 à 1h

En revanche, l'observatoire de Tauxigny restera fermé, épidémie de Coronavirus oblige. Les contraintes sanitaires sont trop complexes pour pouvoir accueillir des centaines de personnes en toute sécurité. L'an dernier, le site avait attiré 3 500 visiteurs sur l'ensemble du week-end.

Il y a beaucoup de choses à voir simplement allongé dans l'herbe avec une paire de jumelles", Jean-Louis Dumont, président de la Société astronomique de Touraine

Qu'à cela ne tienne, vous pouvez très bien passer une partie de la nuit la tête dans les étoiles directement depuis chez vous, dans votre jardin.

Isolez vous des lumières artificielles et vous profiterez du spectacle même sans télescope. Vos yeux et une paire de jumelles feront l'affaire promet Jean-Louis Dumont. _"La voie lactée aux jumelles, c'est déjà en soi un voyage_. Y en a pour des heures et c'est magnifique".

Et les planètes ? " On peut voir Jupiter et ses quatre petits satellites. Vous verrez Saturne mais pas ses anneaux. Et puis bien sûr Mars qui est éclatante actuellement et sa couleur rouge. Vous la retrouverez cette nuit vers l'horizon Est".