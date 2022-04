En Touraine, les réservations de gites battent un nouveau record pour les vacances de Pâques

Le taux de remplissage des gites d'Indre-et-Loire gérés par Val de Loire Tourisme atteint 80% pour la première semaine de vacances scolaires, et 90% pour la seconde. Les Français sont de plus en plus friands de courts séjours dans ces établissements.

Après deux années blanches à cause du Covid, les gites de Touraine vont enfin retrouver leur clientèle durant ces vacances scolaires printanières, qui débutent en Touraine ce samedi 9 avril. Les taux de réservation atteignent des sommets jamais égalés.

+44% de réservations par rapport à 2019

Le nombre de réservations pour les gites d'Indre-et-Loire durant les vacances scolaires augmente chaque année. +44% en 2022 par rapport à 2019, la dernière année de référence. "On ne peut qu'être satisfait puisque c'est très bien reparti", explique Catherine Beneston, responsable de la communication chez Val de Loire Tourisme, l'agence de réservation des gites de France en Touraine.

Pour ces vacances, Val de Loire Tourisme gère 455 des 660 gites d'Indre-et-Loire. Ils sont plein à 80% durant la première semaine de vacances (du 9 au 15 avril), à 90% la suivante (du 16 au 22 avril) et notamment lors du week-end de Pâques. Du samedi 23 avril au lundi 9 mai, lors des vacances scolaires de la zone C (et notamment de Paris), plus de la moitié des logements sont déjà réservés et cela pourrait encore augmenter, ajoute Catherine Beneston :

Globalement, dans l'incertitude sanitaire ou politique, les réservations se font plus en dernière minute, dans le mois qui précède.

Un soulagement après deux saisons annulées par les confinements

En 2020 et 2021, les Français étaient confinés au mois d'avril. L'an dernier, les déplacements étaient limités à 10 kilomètres autour de chez soi, et il était interdit de changer de région, sauf pour le week-end de Pâques.

Ça n'a pas été une année blanche, mais un printemps blanc

se souvient Catherine Beneston. "Le confinement a été décrété juste avant les vacances d'avril, donc on a dû annuler et faire des avoirs et des remboursements pour tous les clients qui avaient réservé", explique-t-elle.

Finalement, l'année 2021 a été largement sauvé par les réservations à partir de juin. Globalement, le chiffre de 2021 était déjà supérieur à celui de 2019.

Des logements indépendants et plus attrayants

Les gens ont besoin de vacances, à la campagne, dans des gites. C'est rassurant car ce sont des maisons indépendantes. En termes sanitaires, c'est "safe"

Les séjours courts, notamment durant les week-ends prolongés, sont de plus en plus populaires : un tiers des réservations des vacances de Pâques concernent trois à six nuitées.

Concernant la clientèle, elle est à 90% française pour ces vacances. "Il y a 10% de clients étrangers, surtout des belges, quelques anglais et allemands", conclut Catherine Beneston.

Si vous cherchez encore un gite dans le département pour les week-ends d'Ascension et de Pentecôte, il faut se dépêcher. Les grands gites sont déjà complets.