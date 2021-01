En Vaucluse, le cinéma itinérant La Strada demande la reprise des séances pour les scolaires

Comme les musées et les théâtres, les salles obscures sont toujours fermées. En Vaucluse, le cinéma d'art et d'essai itinérant La Strada espère reprendre son activité avec les établissements scolaires dès le 1er février.

Pas de réouverture avant début février au moins. Les professionnels du monde de la culture ont toujours du mal à digérer l'annonce du Premier ministre. Tout dépendra de la situation sanitaire, un nouveau point est prévu le 20 janvier. En attendant, les exploitants de cinéma survivent tant bien que mal grâce aux aides de l'Etat, du Centre national du cinéma pour certains et peut-être bientôt de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département de Vaucluse pour La Strada.

Ce cinéma itinérant d'art et d'essai vauclusien existe depuis 30 ans. Ses projectionnistes et bénévoles sillonnent le département et organisent des séances dans une vingtaine de villages.

Le cinéma rural comme lien social

"24 semaines de projection perdues en 2020, soupire la fondatrice de La Strada, Michèle Richer. Et ça continue." Les trois projectionnistes salariés sont au chômage partiel depuis fin octobre. En l'espace de cinq mois, le cinéma associatif déplore une perte de 50.000 euros par rapport à l'année passée à la même période.

Au delà de l'aspect économique, Michèle Richer fait tout ce qu'elle peut pour maintenir le lien avec les 350 adhérents._"En temps normal on projette des films dans les salles des fêtes,_ explique-t-elle. Il y a un lien social très fort qui se créé avec les spectateurs et les bénévoles."

Demande de reprise dans les écoles

La créatrice de La Strada estime que la réouverture des petites structures comme la sienne comporterait très peu de risque sur le plan sanitaire, "contrairement aux grands complexes de cinéma." Le président du cinéma associatif acquiesce et croise les doigts pour un lever de rideau dès le début du mois de février, "s'il n'y a pas de catastrophe d'ici-là."

Jean-Paul Chastel suggère une reprise progressive des séances, d'abord avec les établissements scolaires. Chaque année en moyenne, entre 6000 et 8000 élèves assistent à leurs projections. "C'est un tiers de nos entrées, indique-t-il. Les lycées et les écoles ne sont pas fermés, dans la journée la question du couvre-feu ne se pose pas. Cette reprise ne me paraît pas impossible."