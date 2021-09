Vent de terre en Vendée et en Loire-Atlantique : danger pour la baignade

Il fait encore très beau sur le littoral, notamment en Loire-Atlantique et en Vendée, mais la baignade en mer peut toujours être dangereuse, notamment à cause du vent de terre qui souffle fort, depuis quelques jours. Restez sur vos gardes, dit un surveillant de baignade de la SNSM.

Attention danger, si vous êtes adeptes de la baignade de bord de mer, en Vendée et en Loire Atlantique. La mer est très calme en ce moment, un vrai lac, mais le danger vient du vent. Il souffle de secteur est, donc de terre, depuis plusieurs jours, quelque fois assez fort, et si on n'y prend pas garde, ce vent peut vous déporter vers le large très rapidement. C'est encore plus dangereux quand on utilise des bouées ou des matelas pneumatiques, ou des paddles, ce qui est souvent le cas des enfants.

Ce n'est pas parce que le plan d'eau est "glassy" qu'il n'y pas de danger - Quentin Durand-Adeline, chef de poste de secours

Attention, donc, dit Quentin Durand-Adeline, de la SNSM. C'est le chef du poste de secours de la plage du Veillon, à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée : « ça peut aller très vite, on peut s’écarter de 10 à 15 mètres en mois de 30 secondes. Les réactions aussi peuvent être dangereuses, parce qu’’on a tendance à vouloir quitter sa planche ou son matelas pour commencer à nager, alors qu’il faudrait mieux rester dessus et faire signe. Mais la meilleure des choses, c’est la prudence, c’est-à-dire rester là où on a pied avec ce type d’engin. Et si le vent est très fort, il est préférable de ne pas les utiliser ».

Les adeptes de kite surf, wing foil ou planches à voile eux aussi doivent faire attention. A moins d’être très confirmé, ce sont des sports qu’il vaut mieux éviter avec ce type de vent, dit Quentin Durand-Adeline.