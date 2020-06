En Vendée, le Puy du Fou se dit fin prêt pour sa réouverture

Moins de visiteurs et de spectateurs, du personnel de surveillance en plus : le Puy du Fou a présenté ce vendredi l’ensemble des mesures destinées à faire face au Covid-19. Le parc rouvrira ses portes le jeudi 11 juin.

A moins d’une semaine de sa réouverture, le Puy du fou, en Vendée, a présenté ce vendredi les mesures sanitaires mises en place, avec l’accord de l’Etat. Le deuxième parc d'attraction français rouvrira ses portes le jeudi 11 juin. Les mesures destinées à faire barrage au Covid-19 concernent tous les secteurs.

- Le nombre maximum de visiteurs accueillis chaque jour est divisé par deux : il passe de 38 000 à 18.000 visiteurs. Le nombre de spectateurs en tribune sera également réduit, au tiers, à chaque représentation, afin qu’il y ait deux mètres entre chaque groupe de spectateurs.

- Le port du masque est fortement recommandé à tous les visiteurs, et sera même obligatoire dans certaines étapes de la visite.

- Les contacts entre visiteurs seront limités grâce à un plan destiné à éviter le croisement des personnes, dès leur arrivée sur les parkings.

- Plus de 250 points de distribution de gel hydro-alcoolique seront mis à la disposition des visiteurs et les écrans d’information rappelleront les gestes barrière tout au long de leur séjour.

- Tous les lieux traversés par les visiteurs seront constamment désinfectés tout au long de la journée.

- Les accès et sorties des spectacles ont été élargis et multipliés afin de préserver la distance physique entre les personnes, et de fluidifier le déplacement des visiteurs.

- Chaque restaurant accueillera seulement 50% de sa capacité habituelle afin de préserver les distances entre les tables. Une offre supplémentaire de restauration à emporter a été développée pour privilégier les repas en extérieur.

- Dans l’enceinte du site, 350 agents seront sur le terrain, assistés par une surveillance vidéo couvrant la totalité du Puy du Fou.

- Les membres des équipes en contact avec les visiteurs seront équipés d’un matériel anti COVID-19 (masques, gants, visières …).

- La température de chacun des 2.500 salariés sera contrôlée tous les jours.

- Un médecin et une équipe médicale formés à la détection et à la gestion du COVID 19, seront présents quotidiennement sur le site.