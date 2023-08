EN VIDÉO - À la fête de la moisson de Beaulieu-sur-Oudon, les lavandières lave le linge comme à l'époque

Brigitte et Sylvie deviennent lavandières d'une journée à l'occasion de la 46e édition de la fête de la moisson de Beaulieu-sur-Oudon.

Des milliers de visiteurs se sont baladés dans les rues de Beaulieu-sur-Oudon ce dimanche 6 août à l'occasion de la 46e édition de la fête de la moisson. Au programme : défilé de tracteurs, buvette, concert et surtout, démonstrations de métiers anciens. À l'entrée du bourg, les promeneurs ont pu découvrir Brigitte et Sylvie, lavandières d'un jour. "C'est formidable car ça nous rappelle ce que faisaient nos parents et nos grands-parents", racontent-elles. Elles ne font pas que discuter, elles savonnent aussi !

On peut aussi découvrir d'anciennes machines agricoles comme ce manège tiré par des chevaux qui entraînent une batteuse. © Radio France - Selma Riche